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В Украине — новый командующий Сухопутными войсками, ответственный за ТЦК и мобилизацию: что о нем известно
ТСН.ua решил напомнить биографию нового главы Сухопутных войск генерала Геннадия Шаповалова, который будет отвечать в том числе и за мобилизацию.
Новый командующий Сухопутными войсками Геннадий Шаповалов, 19 июня заменивший на этом посту генерала Михаила Драпатого, опубликовал обращение к военным, в котором очертил свои задачи на новой должности.
Об этом пишет пресс-служба Сухопутных войск.
По словам Шаповалова, одной из главных задач для него на сегодняшний день является генерация войск. Она включает в себя процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск.
Генерал подчеркнул, что комплектация войск, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан.
«Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное — сохранение самого факта существования нашего государства», — сказал он.
Еще одной задачей Шаповалов назвал усовершенствование и развитие в вопросах боевой подготовки.
«Подготовка наших подразделений должна соответствовать тем реалиям, с которыми каждый день сталкиваются воины на фронте. Внедрение современных методик, которые основываются на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав — наш приоритет», — говорит глава «субботутки».
Он считает принципиально важным развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: пехоты, танковых подразделений, артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.
Генерал убеждает, что «готов к открытому диалогу, инициативам, предложениям и конструктивной критике».
Кто такой Геннадий Шаповалов
ТСН.ua решил напомнить биографию нового главы Сухопутных войск генерала Геннадия Шаповалова, который будет отвечать в том числе и за мобилизацию, ведь ТЦК входят в состав Сухопутных войск.
Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же — с отличием — Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовится старший офицерский состав американских Сухопутных войск.
Прошел все ступени военной карьеры — от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
2019-2014 гг. командовал 59-ю ОМПБр им. Якова Гандзюка.
В 2022 году Шаповалов стал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ.
В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
Летом 2023 г. вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.
В апреле 2024 года был назначен командующим войсками оперативного командования «Юг».
В январе 2025 года Шаповалов возглавил украинскую команду в миссии НАТО по координации западной военной помощи Украине. Он работал в немецком городе Висбаден, где находился штаб новой миссии НАТО, которая координировала военную помощь Украине.
Напомним, что Михаил Драпатый, подавший рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками из-за очередного удара по полигону, в конце концов был уволен. Вместо этого Драпатий получил должность командующего Объединенными силами ВСУ.