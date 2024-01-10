В Украине новый рекорд потребления электроэнергии: как предотвратить отключение света

В среду, 10 января, в Украине зафиксировали новый рекорд потребления электроэнергии, особенно в утренние часы.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" на протяжении всего дня 10 января прилагает усилия, чтобы сбалансировать работу энергосистемы. Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Энергетики просят внимательно относиться к пользованию мощными электроприборами в течение всего дня, в частности:

уменьшить использование кондиционеров для отопления помещения и обогревателей – особенно это актуально в утренние и вечерние часы;

не включать одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер;

выключать свет в помещениях, где никто не находится.

"Бизнес тоже может приобщиться к поддержке энергосистемы: уменьшите освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд. Эти простые правила помогут не только снизить нагрузку на энергосистему нашей страны, но и сэкономить деньги. Меньше потребляете, меньше платите!" — подчеркивают энергетики.

Напомним, по состоянию на утро 10 января из-за шквального ветра, обледенения линий, падения опор и гололеда в Украине было обесточено 523 населенных пункта. Кроме того, тысячи жителей страны были без света из-за обстрелов.

Ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что существует вероятность введения графиков отключений света из-за значительного похолодания в Украине и повышения уровня потребления.

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