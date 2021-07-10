В Украине новый рекорд прививок в сутки: сколько людей вакцинировали от коронавируса

В Украине новый рекорд прививок в сутки: сколько людей вакцинировали от коронавируса

За сутки 9 июля провакцинировано 114 660 человек.

По состоянию на 10 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 3 420 668 человек. За сутки провакцинировано рекордное количество людей — более 114 000.

Об этом сообщает МОЗ.

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"В Украине новый рекорд прививок в сутки! 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021. Одну дозу получили 53 820 человек полностью иммунизированы — 60 840 человек", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

697 мобильных бригад,

1562 пункта прививки;

38 центров вакцинации.

По состоянию на 9 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

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Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев. В Украине по состоянию на утро 10 июля зафиксировано 507 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 809 человек выздоровели. Было проведено 40 197 тестов.

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