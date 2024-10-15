В Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 21 года: комбриг Нацгвардии назвал причину

Необходимо снижение мобилизационного возраста до 21 года, чтобы мы в армии получили молодых мотивированных воинов.

Об этом сказал командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский в эфире авторского проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде".

"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует что такое война, тем тем легче нам будет дальше. Трудные времена рождают сильных людей", — подчеркнул он.

По словам полковника, нельзя говорить, что все эти молодые люди погибнут на фронте. "Нет тотальной смерти, мы эффективны. Очень много ребят воюют и возвращаются. У меня есть солдаты и сержанты, которые уже три-четыре раза были ранены, но они снова возвращаются в строй. Это показывает, какие у нас патриотические люди, которые хотят воевать дальше за государство, потому что у них есть доверие к командованию, к государству, друг к другу", – отметил он.

По словам Оболенского, 21-летние молодые люди смогут работать более эффективно: "Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее".

Комбриг Нацгвардии отметил, что выпускался в 21 год из военного института и начинал военную службу. По его словам, в этот период есть большее осознание ситуации, чем в 18 лет, потому что больше понимаешь жизнь, а особенно сейчас, когда молодежь на себе почувствовала обстрелы ракетами и БПЛА.

Оболенский рассказал, что его сыну сейчас 11 лет. "И если эта война будет в пределах 10 лет, то он придет в армию. Я это понимаю. Поэтому моя задача - создать такие условия, чтобы я не переживал, что мой сын придет сюда и о нем кто-то не позаботится. Моя мотивация каждое утро вставать и делать это государство и войско намного лучше - это мои дети, это наш народ и Украина, потому что я знаю, что мой сын придет в это войско и будет дальше защищать Украину", – сказал он.

Командир 13-й бригады Нацгвардии Хартия отметил, что его сын хочет идти служить в армию.

"Меня это с одной стороны пугает, а с другой – я понимаю, что делаю правильные вещи", – подчеркнул Оболенский.

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