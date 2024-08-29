В Украине нужно ввести 10-часовой рабочий день: эксперт объяснил, чем это поможет

В Украине нужно ввести 10-часовой рабочий день, чтобы два дополнительных часа люди работали на обороноспособность государства.

Об этом сообщил в эфире "КИЕВ24" капитан ВСУ, эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш.

"Украинцам нужно максимально мобилизоваться. Кто забыл, тот может в темноте посидеть и посмотреть на черные улицы за окном. Максимально приобщаться к повышению обороноспособности страны", — сказал он.

Гнатуш считает целесообразным ввести 10-часовой рабочий день вместо 8 часов работы.

"Я бы на месте государства рассмотрел вариант перевода с 8-часового рабочего дня на 10-часовой. Два часа работаем на восстановление экономики страны, энергетические мощности и ВПК. У военнослужащих 60 часов в неделю рабочий, а если есть боевое распоряжение, то 24/7", — добавил он.

В Украине на фоне военного положения предприятия могут переходить на продленную рабочую неделю. В частности, им разрешается вводить шестидневную рабочую неделю, а продолжительность работы повышать до 10 часов в день. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по труду.

Отмечается, что согласно требованиям ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 г. № 2136-IX, обычную продолжительность рабочего времени в период действия военного положения можно увеличить до 60 часов в неделю для работников, работающих на объектах критической инфраструктуры. Параллельно людям также нужно увеличить заработную плату.

Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым согласно законодательству устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю.

То есть у работодателя есть право перейти с пятидневной на шестидневную рабочую неделю, а также изменять графики работы своих сотрудников. В то же время, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

Нужен ли украинцам 8-часовой рабочий день – эксперт Максим Пилипенко

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