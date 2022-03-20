В Украине обесточено более 1336 населенных пунктов, без газоснабжения – 278 тысяч потребителей

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в шести областях Украины.
Из-за активных боевых действий и возникновения новых повреждений в Украине сейчас обесточены более 1336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн потребителей.
Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей.
Об этом сообщает министерство энергетики.
Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинцам.
Так, в Харьковской области около 170 тысяч потребителей подключены к электроснабжению.
Всего за минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 190,6 тысяч потребителям в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях.
По состоянию на 20 марта возобновлено газоснабжение 6182 потребителям.
Энергосистема Украины продолжает работать в синхронной зоне с энергетическими системами государствами – членами Европейского Союза ENTSO-E.
Напомним, в "Укрэнерго" просят украинцев не снижать потребление э/э для стабильности энергосистемы.
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