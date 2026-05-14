В Украине обесточивания после атаки РФ и непогоды: энергетики обратились к потребителям

Энергетика Украины / © Associated Press

Реклама

В Украине после массированной ракетно-дроновой атаки РФ остаются обесточенные потребители в ряде областей и Киеве. Также из-за непогоды без света оказались более 50 населенных пунктов на Полтавщине и Днепропетровщине.

Об этом сообщили в энергетическом секторе.

Последствия российских обстрелов

За прошедшие и текущие сутки Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности энергетического сектора.

Реклама

По состоянию на утро обесточенные потребители находятся в следующих регионах:

Полтавской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской и в Киеве.

Аварийно-восстановительные работы в регионах начались сразу после того, как это разрешила ситуация с безопасностью. Энергетики заявляют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

Непогода обесточила более 50 населенных пунктов

Дополнительно ситуацию усложнили погодные условия. Из-за гроз и порывов ветра на утро полностью или частично были обесточены более 50 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях.

Реклама

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных сетей.

Украинцев просят экономить свет вечером

Несмотря на обесточивание в части регионов, потребление электроэнергии утром 14 мая было на 5,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Это связано с ясной погодой в большинстве областей и активной работой бытовых солнечных электростанций.

В то же время энергетики призывают украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

По возможности активное энергопотребление советуют переносить на дневное время – с 11:00 до 15:00. Также не следует одновременно включать несколько мощных приборов.

Реклама

Украинцев просят следить за сообщениями на официальных страницах своих облэнерго, поскольку ситуация в энергосистеме может изменяться.

Россия ударила по энергетике Украины: что известно

Напомним, ночью 14 мая российская армия атаковала Черниговскую область. Захватчики попали по объекту энергетики.

Как сообщалось, накануне, 13 мая, российская армия совершила массированную атаку дронами по Украине. В частности, по западным областям. Главными целями оккупантов стали энергетическая инфраструктура и железная дорога – важные транспортные узлы в Ровенской и Волынской областях.

Кроме того, вчера днем атаковала Ивано-Франковскую область. В частности, после ударов в Коломыйском районе произошли аварийные отключения света.

Реклама

Новости партнеров