В Украине будуть отключать Starlink: кого коснется

Вскоре обнародуют инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Да, неверифицированные терминалы будут отключены.

Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

Подробности

Речь идет о необходимости внедрения системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Впоследствии должны быть опубликованы подробные инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. В свою очередь, неверифицированные терминалы будут отключены.

Федоров акцентировал внимание: процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.

"Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - отметил Федоров.

Ранее мы писали о том, что Маск сообщил об успехах в вопросе блокировки Starlink для РФ . Так, Маск заявил, что ограничение доступа к Starlink в России сработало и попросил сообщить, если нужны дополнительные меры.

Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил бизнесмена за поддержку.