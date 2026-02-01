- Дата публикации
В Украине будуть отключать Starlink: кого коснется
Украина и Starlink активно борются с русскими дронами. Уже предприняты первые шаги, которые дали быстрый результат.
Вскоре обнародуют инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Да, неверифицированные терминалы будут отключены.
Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.
Подробности
Речь идет о необходимости внедрения системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Впоследствии должны быть опубликованы подробные инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. В свою очередь, неверифицированные терминалы будут отключены.
Федоров акцентировал внимание: процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.
"Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - отметил Федоров.
Ранее мы писали о том, что Маск сообщил об успехах в вопросе блокировки Starlink для РФ . Так, Маск заявил, что ограничение доступа к Starlink в России сработало и попросил сообщить, если нужны дополнительные меры.
Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил бизнесмена за поддержку.