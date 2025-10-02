- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
В Украине обнаружили 28 видов опасных товаров: перечень
В общей сложности с рынка изъято более 35 тысяч единиц такой продукции.
В Украине с начала 2025 года было выявлено 28 видов опасной непищевой продукции, которая представляла угрозу для потребителей. Среди них — игрушки, зарядные устройства и бытовая электроника.
Об этом сообщает Госпродслужба.
По данным ведомства, в общей сложности изъято более 35 тысяч единиц.
Среди изъятых из обращения товаров:
12 видов игрушек
8 видов зарядных устройств
8 видов электрического и электронного оборудования (настольные лампы, фены, обогреватели, удлинители)
Эксперты Госпродпотребслужбы подчеркивают необходимость:
проверять информацию о продукции в базе данных «Внимание»
обращать внимание на наличие маркировки, инструкций и сертификатов соответствия
сообщать о подозрительной продукции в территориальные органы Госпродпотребслужбы
