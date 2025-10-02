ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
532
Время на прочтение
1 мин

В Украине обнаружили 28 видов опасных товаров: перечень

В общей сложности с рынка изъято более 35 тысяч единиц такой продукции.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Зафиксировано 28 видов товаров, которые могли представлять угрозу здоровью

Зафиксировано 28 видов товаров, которые могли представлять угрозу для здоровья / © Pixabay

В Украине с начала 2025 года было выявлено 28 видов опасной непищевой продукции, которая представляла угрозу для потребителей. Среди них — игрушки, зарядные устройства и бытовая электроника.

Об этом сообщает Госпродслужба.

По данным ведомства, в общей сложности изъято более 35 тысяч единиц.

Среди изъятых из обращения товаров:

  • 12 видов игрушек

  • 8 видов зарядных устройств

  • 8 видов электрического и электронного оборудования (настольные лампы, фены, обогреватели, удлинители)

Эксперты Госпродпотребслужбы подчеркивают необходимость:

  • проверять информацию о продукции в базе данных «Внимание»

  • обращать внимание на наличие маркировки, инструкций и сертификатов соответствия

  • сообщать о подозрительной продукции в территориальные органы Госпродпотребслужбы

Дата публикации
Количество просмотров
532
