В Украине обнаружили 28 видов опасных товаров: перечень

Зафиксировано 28 видов товаров, которые могли представлять угрозу для здоровья / © Pixabay

В Украине с начала 2025 года было выявлено 28 видов опасной непищевой продукции, которая представляла угрозу для потребителей. Среди них — игрушки, зарядные устройства и бытовая электроника.

Об этом сообщает Госпродслужба.

По данным ведомства, в общей сложности изъято более 35 тысяч единиц.

Среди изъятых из обращения товаров:

12 видов игрушек

8 видов зарядных устройств

8 видов электрического и электронного оборудования (настольные лампы, фены, обогреватели, удлинители)

Эксперты Госпродпотребслужбы подчеркивают необходимость:

проверять информацию о продукции в базе данных «Внимание»

обращать внимание на наличие маркировки, инструкций и сертификатов соответствия

сообщать о подозрительной продукции в территориальные органы Госпродпотребслужбы

