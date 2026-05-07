- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине обнаружили черного «жука-гиганта»: что это за насекомое и опасно ли оно
В Одесской области зафиксировали крупного черного водолюба — крупнейшего водного жука Европы длиной до 5 см.
В водоемах Одесской области зафиксировали появление крупного черного водолюба — крупнейшего представителя водных жуков в Европе. Насекомое, достигающее 5 сантиметров в длину, находится в фазе сезонной миграции, из-за чего ее чаще можно встретить вблизи прудов, озер и лиманов.
Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев из Национального природного парка «Тузловские лиманы».
Поведение и рацион «великана»
Несмотря на угрожающий вид и значительные размеры, большой черный водолюб не агрессивен. Ученый отмечает, что этот вид ведет преимущественно «вегетарианский» образ жизни, питаясь водорослями и растительными остатками.
По словам Ивана Русева, жук ведет себя спокойно и не представляет угрозы для людей, поскольку фактически не имеет инструментов для нанесения серьезных повреждений.
«Это почти полностью „вегетарианец“ и фактически нечем серьезно укусить человека. Иногда он может потреблять белковую пищу, но только тогда, когда такая добыча не сопротивляется», — объяснил исследователь.
Как не перепутать с хищником
Эксперты призывают не путать водолюба с другим распространенным видом — жуком-плавунцем. В отличие от мирного водолюба, плавунец является активным хищником. Главные отличия между насекомыми состоят в их внешних признаках и поведении.
В частности, плавунец примерно вдвое меньше водолюба, а по краям его панциря проходит светлая кайма, тогда как водолюб имеет полностью черную окраску. Кроме того, эти жуки носят разный характер: если мирный водолюб не представляет угрозы, то плавунец является активным хищником и может больно укусить, если взять его в руки.
Ученые отмечают, что большой черный водолюб может защищаться челюстями только в случае, если его сильно сжать в руках. По данным энциклопедии Britannica, укус может быть неприятным, но не опасен для здоровья человека.
Главный совет биологов при встрече с большими водными насекомыми — соблюдать дистанцию. Лучше ограничиться наблюдением или фотофиксацией, не пытаясь ловить жуков руками. Это обезопасит от случайных укусов и сохранит покой жителей водоемов.
Напомним, в Киеве заметили трех лосей, внезапно появившихся на дороге. В Сети распространяется видео, как животные проходят по Литовскому шоссе неподалеку от площади Шевченко. Лоси перебегали дорогу, несмотря на то, что по ней двигались автомобили.