В Украине обнаружили десятки тысяч опасных игрушек в канун праздников

В Украине инспекторы обнаружили более 24 тысяч единиц детской продукции, угрожающей здоровью. Часть игрушек может вызвать токсические реакции и травмировать ребенка.

Об этом сообщает Госпродслужба.

В течение 2025 года инспекторы зафиксировали более 24 000 игрушек, не отвечающих требованиям технического регламента.

В частности, 55 видов продукции признано опасными, 28 из них — детские игрушки.

«Во время лабораторного анализа специалисты зафиксировали превышение содержания вредных химических веществ, низкое качество материалов, опасную конструкцию, что может привести к отравлениям, аллергическим реакциям или даже травмированию», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты рекомендуют проверять маркировку, требовать сертификаты и покупать товары только в официальных торговых точках. Особое внимание следует обращать на запах, краску и мелкие элементы — именно эти факторы чаще всего вызывают проблемы.

