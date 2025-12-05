ТСН в социальных сетях

Украина
В Украине обнаружили десятки тысяч опасных игрушек в канун праздников

Как отмечают эксперты, игрушки могут вызвать опасные болезни.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украинцев предупреждают о рисках опасных детских игрушек

Украинцев предупреждают о рисках опасных детских игрушек / © Credits

В Украине инспекторы обнаружили более 24 тысяч единиц детской продукции, угрожающей здоровью. Часть игрушек может вызвать токсические реакции и травмировать ребенка.

Об этом сообщает Госпродслужба.

В течение 2025 года инспекторы зафиксировали более 24 000 игрушек, не отвечающих требованиям технического регламента.

В частности, 55 видов продукции признано опасными, 28 из них — детские игрушки.

«Во время лабораторного анализа специалисты зафиксировали превышение содержания вредных химических веществ, низкое качество материалов, опасную конструкцию, что может привести к отравлениям, аллергическим реакциям или даже травмированию», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты рекомендуют проверять маркировку, требовать сертификаты и покупать товары только в официальных торговых точках. Особое внимание следует обращать на запах, краску и мелкие элементы — именно эти факторы чаще всего вызывают проблемы.

Ранее сообщалось, что в Украину завезли чай, от которого можно задохнуться и умереть.

