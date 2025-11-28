ТСН в социальных сетях

В Украине обнаружили имущество боевиков российской ЧВК "Вагнер" — Офис генпрокурора

На объекты недвижимости, которые принадлежат лицам, причастным к деятельности боевиков, наложены обременения.

Боевик ЧВК "Вагнера"

В Одесской и Харьковской областях правоохранители обнаружили недвижимость, которая принадлежит боевикам российской частной военной компании «Вагнер». Речь идет о квартирах, жилых домах и земельных участках.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«По ходатайству прокуроров наложено обременение на объекты недвижимости, принадлежащие лицам, причастным к деятельности боевиков частной военной компании», — говорится в сообщении.

Кроме того, в управление АРМА передано имущество лиц, причастных к деятельности ЧВК «Редут». В частности, арестовано коммерческое помещение площадью 500 м² и земельный участок стоимостью более 2 млн грн.

Мероприятия по аресту имущества выполняли следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

«Досудебное расследование продолжается. Органы прокуратуры продолжают обеспечивать сохранность активов и принимать меры для блокирования имущества, связанного с участниками частных военных формирований», — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее британская разведка сообщила о судьбе группы «Вагнер», которая играла важную роль в полномасштабной российской агрессии против Украины.

