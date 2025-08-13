В Украине обнаружили комара, переносящего вирусы и паралич: что нужно знать

Тигровый комар / © Фото из открытых источников

Реклама

На территории Украины растет угроза нового вида кровососущих насекомых — тигрового комара, который способен переносить серьезные вирусные заболевания.

Об этом сообщил энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим в комментарии "Телеграфу".

По его словам, на территории Украины обитает 10–15 видов комаров, но в последние годы появился еще один — тигровый комар.

Реклама

Этот вид особенно опасен тем, что может переносить вирусы, среди которых лихорадка Западного Нила, денге, чикингунья, Зика и желтая лихорадка. В отличие от местных видов, тигровый комар активно кусает даже днем.

Лихорадка Западного Нила: серьезная угроза здоровью

Геморрагическая лихорадка Западного Нила передается через укусы комаров. У большинства людей инфекция проходит бессимптомно, однако в 20% случаев возникают гриппоподобные симптомы: высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, диарея, слабость. Также возможны поражения нервной системы – менингит, энцефалит, расстройства сознания и даже параличи.

Как отличить тигрового комара

Тигровый комар. / © Фото из открытых источников

Тигровый комар (Aedes albopictus) легко узнать по черным и белым полосам на ногах и черно-белой окраске тела. Кровью питаются только самки, в то время как самцы питаются нектаром цветов.

Энтомолог советует использовать специальные репелленты для защиты от разных видов комаров, поскольку один препарат может быть эффективным против одних, но малоэффективным против других. Народные методы, такие как полынь, помогают частично, однако полной гарантии безопасности они не дают.

Реклама

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Украине живет один из самых смертоносных охотников планеты, которого вы точно видели.