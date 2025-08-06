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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине обнаружили новый штамм коронавируса: что известно о его симптомах

На территории Полтавской области обнаружили новый вариант COVID-19, быстро распространяющийся по миру.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Украине обнаружили новый вариант COVID-19: что известно о штамме Stratus

В Украине обнаружили новый вариант COVID-19: что известно о штамме Stratus / © Associated Press

На территории Полтавской области обнаружен новый вариант COVID-19. Специалисты Центра общественного здоровья установили, что это генетическая линия XFG, также названная Stratus.

Об этом пишет Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Что известно о новом штамме

  • Быстро распространяется. Всемирная организация здравоохранения добавила Stratus в список вариантов, находящихся под мониторингом. Его доля в мире выросла с 7,4% до 22,7% всего за месяц.

  • Не приводит к тяжелой болезни. Текущие данные свидетельствуют, что этот штамм не вызывает более тяжелого течения заболевания или увеличения смертности.

  • Новый симптом. Эпидемиологи отмечают, что редким, но заметным симптомом Stratus может быть хриплый голос. Основные же признаки, такие как кашель, лихорадка и усталость, остаются без изменений.

  • Вакцины действуют. Эксперты считают, что имеющиеся вакцины эффективно защищают от тяжелых последствий заболевания.

Ранее сообщалось, что в Великобритании распространяется новый вариант COVID-19 под названием Stratus (XFG и XFG.3), ставший ведущим в 30% случаев в стране.

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