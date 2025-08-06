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- Украина
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В Украине обнаружили новый штамм коронавируса: что известно о его симптомах
На территории Полтавской области обнаружили новый вариант COVID-19, быстро распространяющийся по миру.
На территории Полтавской области обнаружен новый вариант COVID-19. Специалисты Центра общественного здоровья установили, что это генетическая линия XFG, также названная Stratus.
Об этом пишет Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Что известно о новом штамме
Быстро распространяется. Всемирная организация здравоохранения добавила Stratus в список вариантов, находящихся под мониторингом. Его доля в мире выросла с 7,4% до 22,7% всего за месяц.
Не приводит к тяжелой болезни. Текущие данные свидетельствуют, что этот штамм не вызывает более тяжелого течения заболевания или увеличения смертности.
Новый симптом. Эпидемиологи отмечают, что редким, но заметным симптомом Stratus может быть хриплый голос. Основные же признаки, такие как кашель, лихорадка и усталость, остаются без изменений.
Вакцины действуют. Эксперты считают, что имеющиеся вакцины эффективно защищают от тяжелых последствий заболевания.
Ранее сообщалось, что в Великобритании распространяется новый вариант COVID-19 под названием Stratus (XFG и XFG.3), ставший ведущим в 30% случаев в стране.