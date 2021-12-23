В Украине обнаружили "Омикрон": будет ли усиление карантина на новогодне-рождественские праздники

В Украине обнаружили "Омикрон": будет ли усиление карантина на новогодне-рождественские праздники

В Украине пока только один случай "Омикрона".

На новогодне-рождественские праздники в Украине из-за коронавируса, в частности, штамма "Омикрон", усиливать карантин не будут. Будут действовать действующие ограничения.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, все изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

"На новогодние и рождественские праздники дополнительные меры по усилению карантина не предусматриваются. Однако какие-либо изменения в карантинных правилах будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире", — сказал Кузин.

Кроме того, главный санврач уточнил, что в Украине по состоянию на 22 декабря есть один лабораторно подтвержденный случай коронавируса штамма "Омикрон". В настоящее время пациент здоров, а болезнь благодаря вакцинации перенес почти бессимптомно. В Минздраве уточнили, что был инфицирован мужчина, а не женщина, как сообщал генетик Александр Коляда.

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"Других случаев инфицирования новым вариантом, по крайней мере, официально, в стране пока не выявляли", — добавили в Минздраве

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Минздрав на период новогодне-рождественских праздников ужесточает требования карантина в Украине. Радуцкий перечислил ограничения.

Как быстро могут появиться симптомы Омикрона после того, как вы были заражены вирусом , читайте здесь.

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