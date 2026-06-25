В Украине обнаружили опасные детские игрушки с токсическим свинцом и кадмием: что известно (фото)

Игрушки / © pixabay.com

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Госпродпотребслужба выявила в Украине ряд опасных детских игрушек, которые могут представлять угрозу для здоровья и жизни детей. По результатам плановых проверок в перечень опасной продукции вошли девять популярных товаров, большинство из которых содержат опасные концентрации свинца и кадмия.

Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

Как сообщил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор, именно детские товары находятся в центре внимания рыночного надзора, ведь даже на первый взгляд обычные игрушки могут представлять серьезную угрозу.

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В ведомстве призвали родителей проверить, нет ли дома товаров из опубликованного списка, и немедленно прекратить их использование в случае обнаружения.

Одним из опасных товаров признали LED-ночник с кнопкой «Шар». В ходе проверки в нём обнаружили значительное превышение допустимого содержания кадмия и свинца. В Госпродпотребслужбе отмечают, что эти вещества могут накапливаться в организме ребенка, негативно влиять на нервную систему и вызывать общее отравление.

Сетевой LED-ночник с кнопкой «Шар» / © Госпродпотребслужба

В список также вошел набор для мыльных пузырей с бластером и жидкостью. Лабораторные исследования показали, что в нём также превышены допустимые нормы содержания кадмия и свинца.

Игрушка-набор для мыльных пузырей / © Госпродпотребслужба

Опасной признали и детскую летающую игрушку. По данным Госпродпотребслужбы, изделие содержит чрезмерное количество кадмия и свинца.

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Игрушка-набор для мыльных пузырей / © Госпродпотребслужба

В то же время игрушка «Собака» в переноске с мягкой косточкой попала в список не из-за содержания вредных веществ, а из-за использования легко воспламеняющегося материала, который может легко загореться.

Игрушка «Собака» в переноске с мягкой косточкой / © Госпродпотребслужба

Еще одним опасным товаром оказалась детская игрушечная коляска. В ходе проверки было установлено, что она создает риск получения телесных повреждений, а также может представлять опасность удушения или асфиксии.

Игрушечная коляска / © Госпродпотребслужба

В перечень также включили игрушку «Слоненок-музыкальный телефон», в которой обнаружили значительное превышение допустимого содержания кадмия и свинца.

Игрушка «Слоненок — музыкальный телефон» / © Госпродпотребслужба

Аналогичные нарушения были выявлены и в музыкальной игрушке в виде животного. По результатам исследований, товар не соответствует установленным требованиям безопасности из-за чрезмерного содержания тяжелых металлов.

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Музыкальная игрушка в виде животного / © Госпродпотребслужба

Также опасным признали детский развивающий телефон со звуками. В ходе проверки в изделии обнаружили превышение допустимых норм содержания кадмия и свинца.

Детская развивающая игрушка — телефон со звуками / © Госпродпотребслужба

Кроме того, в список попал детский музыкальный телефон со световыми эффектами. Лабораторные исследования показали, что в нём содержание свинца значительно превышает допустимый уровень.

Игрушка «Детский музыкальный телефон со светом» / © Госпродпотребслужба

В Госпродпотребслужбе рекомендуют перед покупкой детских товаров проверять наличие знака соответствия техническим регламентам, требовать у продавца декларацию о соответствии, обращать внимание на резкий химический запах и качество материалов, а также проверять, чтобы крышка батарейного отсека была надежно закреплена. Если указанные игрушки остаются в продаже, об этом просят сообщать в территориальные органы службы.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом опасном тренде в социальных сетях, который массово калечит детей по всему миру. Подростки начали нагревать популярные игрушки сквиши в микроволновых печах, что приводит к мощным взрывам раскаленного геля прямо в лицо.

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