В Украине обнаружили опасный продукт на рынках: что следует знать

На агропродовольственном рынке в Тернополе во время плановой проверки обнаружили опасный картофель. Популярный овощ оказался «нафаршированным» нитратами, из-за чего продукцию срочно изъяли из обращения.

Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Как выяснилось, содержание токсичных веществ в картофеле было критически высоким, что делает его употребление опасным для жизни и здоровья.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что содержание нитратов в продукции составило 362,5 мг/кг при допустимом уровне 250 мг/кг в соответствии с требованиями государственных санитарных правил и норм», — отмечают в ведомстве.

Специалисты лаборатории в присутствии представителя администрации рынка и собственника продукции немедленно составили акт о предотвращении реализации указанной партии. Картофель на столы жителей Тернополя не попадет.

В Госпродпотребслужбе призывают граждан быть крайне бдительными и не покупать овощи в неустановленных местах, где отсутствует санитарный контроль.

Такую продукцию могут реализовывать без надлежащих документов относительно ее происхождения и без подтверждения показателей безопасности. Купите овощи только в установленных местах торговли и заботьтесь о собственном здоровье», — говорится в сообщении специалистов.

В Украине уже фиксировались случаи появления опасных товаров. В частности, в завозимых в страну сладостях обнаруживали дельта-9-тетрагидроканабинол — психоактивное вещество, влияющее на центральную нервную систему и вызывающее расстройства сознания.

