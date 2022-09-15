В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян: что известно

В четверг, 15 сентября, в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

По информации Министерства здравоохранения, пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения. Больной имеет легкое течение болезни.

Об этом сообщает Минздрав.

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"Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", — говорится в сообщении.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Однако, как утверждают специалисты Минздрава, появление симптомов заболевания и предварительных результатов сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

К основным симптомам оспы обезьян относятся:

горячка,

головная боль,

миалгия (боль в мышцах),

боль в спине,

увеличенные лимфатические узлы,

озноб,

боль в горле,

заложенность носа,

кашель,

сыпь в виде пузырьков.

Болезнь может передаваться от человека человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхания, осязания, поцелуи, сексе.

Напомним, в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы.

Обезьяна оспа распространяется: ВОЗ объявила самый высокий уровень опасности

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