В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян: что известно

В четверг, 15 сентября, в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.
По информации Министерства здравоохранения, пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения. Больной имеет легкое течение болезни.
Об этом сообщает Минздрав.
"Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", — говорится в сообщении.
По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Однако, как утверждают специалисты Минздрава, появление симптомов заболевания и предварительных результатов сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.
К основным симптомам оспы обезьян относятся:
- горячка,
- головная боль,
- миалгия (боль в мышцах),
- боль в спине,
- увеличенные лимфатические узлы,
- озноб,
- боль в горле,
- заложенность носа,
- кашель,
- сыпь в виде пузырьков.
Болезнь может передаваться от человека человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхания, осязания, поцелуи, сексе.
Напомним, в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы.
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