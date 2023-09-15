В Украине обновили данные о погибших от войны детях: актуальная цифра

По состоянию на утро 15 сентября 2023 года в результате вооруженной агрессии РФ против нашего государства погибли 504 ребенка. Еще более 1123 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Также установили, что 13 детей испытали сексуальное насилие, 1236 пропали без вести, 19 546 депортированы или принудительно перемещены. Замечается, что цифры не окончательны. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и территориях, которые вернули под контроль Украины.

Больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 487;

Харьковской – 300;

Киевской – 129;

Херсонской – 124;

Запорожской – 99;

Николаевской – 97;

Днепропетровской – 96;

Черниговской – 71;

Луганской – 67.

Ранее стало известно, что в Украину удалось вернуть 386 украинских детей, незаконно депортированных в РФ.

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