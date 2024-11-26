В Украине обновили графики отключений света на 27 ноября

"Укрэнерго" обновило прогноз по графикам отключений света на завтра, 27 ноября.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, время применения и объем ограничений будут следующими:

Для бытовых потребителей

8:00 – 19:00 – одна очередь отключений

(до 4 часов обесточивания каждой группы по графику)

Для промышленности и бизнеса

7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, из-за постоянных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре в Украину вернулись отключения света.

Ранее эксперт по энергетике, директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что отключения электроэнергии до 20 часов возможны, но не во всех регионах. По его словам, больше всего это может затронуть Харьков, особенно в случае длительных обстрелов, в частности объектов критической инфраструктуры.

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