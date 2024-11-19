В Украине обновили графики отключений света: подробности

В Украину вернулись времена без света, но в этот раз в нескольких областях будут действовать новые графики отключений. В ДТЭК говорят, что это решение позволит людям лучше планировать свой день. Все об изменениях и кого они коснутся – в эксклюзиве TSN.UA рассказала Людмила Труфин.

Новые графики для нескольких областей

В ДТЭК заявили о новых графиках отключений света в нескольких областях. Следовательно, они будут действовать в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ДТЭК сообщает, что график будет состоять из двух зон: света – электричество есть. Темная зона – свет отсутствует. То есть, не будет светло-серой зоны. В ДТЭК считают, что это позволит украинцам точнее планировать свое время в день. Обновляться график будет каждый день. В то же время, старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте оператора системы распределения.

19 ноября графики отключений света действуют по всей Украине с 6:00 до 23:00, сообщили в Укрэнерго: с 9:00 – 14:00 – будет одна очередь отключений. с 14:00 до 18:00 – две очереди отключений. С 18:00 – 23:00 – одна очередь отключений. А вот как надолго украинцы будут снова жить "по графику" — спрогнозировал эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. По его словам, вероятно, в Киеве и Киевской области уже в ближайшие дни отменят графики отключения электроэнергии. В эфире "Новости.LIVE" 18 ноября он отметил, что столица и Киевская область не являются отдельными подсистемами энергетики Украины, а являются частью единой сети. Поэтому в системе есть дефицит электроэнергии, хотя в Киеве и области нет поражений критических объектов.

"Мы часть сети, и в этой сети есть недостаток электроэнергии. Она невелика. 19-20 ноября, скорее всего, можно будет надеяться либо на полное отличие этих графиков, либо на сокращение их, например, в одну очередь. Посмотрим, но скорее за все, что энергетики справятся"

Когда Киев будет без отключений

Текст: Эксперт также отметил, что температура воздуха в ближайшие дни существенно восстановления не задержит. Всё будет зависеть именно от скорости ремонтных работ. Другой эксперт Александр Харченко отметил, что Киев максимум через 10-12 дней уже будет без отключений света. Отключения света в областях Украины не будут одинаковыми. Очень сложная ситуация в Одесской области и в Сумах. Директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев 24 отметил, что период возобновления энергообъектов в этих регионах продлится дольше, чем в среднем по стране.

"Я думаю, что 2-2,5 недели шаг за шагом в Одесской области и Одессе будет улучшаться энергообеспечение. Что касается других регионов, то в Сумах будет сложно, сейчас в Ровно идет восстановление того, что повреждено. Здесь тоже понадобится 2-3 -4 недели, чтобы восстановить элементы пострадавшего оборудования".

Массированная атака оставила Одессу без света

Также он дал прогноз об отключениях, в случае похолодания в Украине до -10...-12°C, потому что ситуация возобновили какие-то элементы генерации и передачи, как в них прилетает. Это как соревнование российских ракет с нашей способностью восстанавливать. Эксперт отметил, что при температуре -10...-12°C одна очередь отключений точно понадобится". Напомним, что после массированной ракетной атаки 17 ноября в Одессе возникли перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии. Многие жители остались без света, воды и тепла. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на утро 18 ноября Одесса и часть области все еще оставались обесточенными.

Что сейчас происходит в городе

Чтобы обеспечить жизнедеятельность города, многие объекты, в том числе больницы и другие важные учреждения, перешли на генераторы. Кроме того, по всей Одессе развернуты Пункты несокрушимости – места, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить другую необходимую помощь. Впрочем, в Одесской области продолжаются экстренные отключения света, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Самая сложная ситуация остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений. В то же время энергетики возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры в южной части Одессы. 18 ноября постепенно начали восстанавливать водоснабжение, а пока воды в домах не было, для удобства одесситов время работы бюветов с питьевой водой продлили до 22:00.

Кроме того, в определенных местах города работали водовозы, которые снабжали население технической водой. Постепенно восстанавливают и отопление, впрочем из-за сложной ситуации с энергоснабжением, 18 и 19 ноября все учебные заведения Одессы не работают. Несколько улучшается ситуация и в Сумской области, с 19 ноября в области начали вводить графики почасовых отключений.

Напомним, советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявлял, что ситуация с электроснабжением может улучшиться через несколько дней, но для полной отмены графиков отключения света понадобятся недели. Он также отметил, что в Одесской области, где было повреждено больше всего объектов, ситуация улучшается.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.