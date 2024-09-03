В Украине обновили графики отключения света на 3 сентября: что изменилось

По информации от Укрэнерго с 15:00 до 22:00 будут применены три очереди отключений вместо двух, как сообщалось ранее.
В Украине ДТЭК обновил графики отключения света на 3 сентября.
По информации от "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях с 15:00 до 22:00 будут применены три очереди отключений вместо двух, как сообщалось ранее.
"Появляется высокая вероятность применения светло-серых зон графиков. В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", – отметил ДТЭК.
Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: напоминаем, что в графиках есть три категории отключений: темно-серая зона – это время, когда света точно нет. Светло-серая зона – отключения света возможны. Белая зона – свет гарантированно есть.
Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.
Напомним, энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский спрогнозировал, какими будут отключения света в ближайшее время.
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