В Украине обновили карантинные ограничения для учебных заведений: что изменилось

В Украине обновили карантинные ограничения для учебных заведений: что изменилось

В "желтой" зоне требуется 100% вакцинированных педагогов по крайней мере одной дозой для работы заведения в очном формате.

В Украине с 6 декабря будет усилен карантин для невакцинированных граждан в "желтых" зонах. В связи с этим изменения коснутся и учебных заведений.

Об этом сообщили в Минздраве.

По обновленным правилам карантина, в "желтой" зоне разрешается работать тем педагогам, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. Поскольку работники сферы образования должны сделать обязательную прививку против коронавируса, то чтобы заведение работало, нужно 100% вакцинированных по крайней мере одной дозой сотрудников.

Могут работать без прививки сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением. Кроме того, такие лица не подлежат отстранению от работы.

В "красной" зоне учебные заведения могут работать только в случае 100% вакцинации против COVID-19 всех сотрудников двумя дозами. Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также не позволяет ему проводить обучение в очном формате. Имеющих подтвержденные противопоказания отстранить не могут.

"Пока все сотрудники не пройдут полностью курс прививки, учебное заведение не может работать в очном формате", — подчеркнули в Минздраве.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.