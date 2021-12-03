В Украине обновили карантинные ограничения для учебных заведений: что изменилось

В "желтой" зоне требуется 100% вакцинированных педагогов по крайней мере одной дозой для работы заведения в очном формате.
В Украине с 6 декабря будет усилен карантин для невакцинированных граждан в "желтых" зонах. В связи с этим изменения коснутся и учебных заведений.
Об этом сообщили в Минздраве.
По обновленным правилам карантина, в "желтой" зоне разрешается работать тем педагогам, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. Поскольку работники сферы образования должны сделать обязательную прививку против коронавируса, то чтобы заведение работало, нужно 100% вакцинированных по крайней мере одной дозой сотрудников.
Могут работать без прививки сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением. Кроме того, такие лица не подлежат отстранению от работы.
В "красной" зоне учебные заведения могут работать только в случае 100% вакцинации против COVID-19 всех сотрудников двумя дозами. Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также не позволяет ему проводить обучение в очном формате. Имеющих подтвержденные противопоказания отстранить не могут.
"Пока все сотрудники не пройдут полностью курс прививки, учебное заведение не может работать в очном формате", — подчеркнули в Минздраве.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, Кабмин Украины принял решение с 3 декабря из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" запретить въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства из ряда стран.
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