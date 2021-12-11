В Украине обновили карантинные зоны: "желтая" расширилась, в "красной" – 10 областей

В Украине обновили карантинные зоны: "желтая" расширилась, в "красной" – 10 областей

Винницкая и Хмельницкая области уже в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина.

По состоянию на утро, 11 декабря, "желтая" зона адаптивного карантина расширилась, в ней находится наибольшее количество регионов — 14. В "красной" зоне по-прежнему десять областей, а "оранжевая" имеет только один регион.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Желтая" зона карантина сегодня расширилась. Теперь в нее входят: г. Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

"Оранжевая" зона имеет только одну область: Донецкую.

В "красной" зоне с жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, с 7 декабря на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева перестали действовать ограничения "красной" зоны.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

9 регионов выходят из "красной" зоны - стоит ли ожидать ослабления ограничений | Новости Украины

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