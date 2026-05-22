В Украине обновили правила бронирования: что изменится для военнообязанных

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил о принятии решения, делающего систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона в слоте 1+1.

По словам министра, изменения имеют три основных составляющих. Вторая из них — правила учета работников в квоту бронирования.

Работники, имеющие отсрочку и работающие по совместительству, будут теперь учитываться в квоту бронирования только один раз и только на одном месте работы.

«Для военнообязанных, работающих по совместительству, они сейчас учитываются в квоту бронирования несколько раз. Потому что они могут работать на полставки, на четверть ставки, на нескольких предприятиях», — объяснил Соболев.

Новые правила учета совместителей вступят в силу через 10 дней после вступления постановления в законную силу — ориентировочно в середине июня.

«Если ты военнообязан, работаешь по совместительству, тебе нужно будет определить просто одну компанию, в которой ты учитываешься в квоте людей на бронирование», — отметил Соболев.

Важно, что нововведение не запрещает работать по совместительству. Человек может работать на нескольких предприятиях, но для квоты бронирования выбирается только одно.

Третья смена касается органов власти. Центральные и региональные органы в течение месяца должны пересмотреть и переутвердить свои критерии критичности предприятий по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Цель — учесть реальные потребности предприятий, которые критически важны во время военного положения.

Напомним, в Украине обсуждают новый подход к бронированию: предприятие сможет оставить важного специалиста, если привлечет вместо него в ряды ВСУ от 3 до 10 новых рекрутов. По словам нардепа Федора Вениславского, такая модель поможет компенсировать мобилизацию кадрами и обеспечить справедливый подход, однако инициатива еще нуждается в дополнительных дискуссиях.

