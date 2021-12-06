В Украине обновили правила карантина: как ужесточили ограничения

Ограничения "желтого" уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если граждане вакцинированы, имеют справку о выздоровлении или результат теста.

С понедельника, 6 декабря, в Украине начинают действовать новые правила карантина.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 декабря.

С сегодняшнего дня срок действия "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего получение одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче — всего 30 дней.

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Кроме того, в "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты по крайней мере одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР или экспресстест на COVID-19.

Между тем из высокого уровня опасности — "красного" — в ближайшие дни могут выйти сразу восемь областей.

С сегодняшнего дня срок действия желтого COVID-сертификата будет в четыре раза короче | Новости Украины

К слову, на этой неделе вакцинация от коронавира становится обязательной еще и для госслужащих и соцработников. Непривитых будут отстранять от работы. Исключение – это наличие сертификата об выздоровлении или справка, подтверждающая противопоказания к прививке.

Как сообщалось, в Украине обновили карантинные ограничения для учебных заведений. Так, в "желтой" зоне разрешается работать тем педагогам, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. Поскольку работники сферы образования должны сделать обязательную прививку против коронавируса, то чтобы заведение работало, нужно 100% вакцинированных по крайней мере одной дозой сотрудников.

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