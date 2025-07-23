В Украине обновили правила перевозки животных в поездах

Перевозка собак в поездах / © Министерство развития общин и территорий Украины

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Министерство развития громад и территорий Украины обновило правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах, чтобы путешествия стали более комфортными и инклюзивными. В частности, изменения касаются условий перевозки домашних животных.

Об этом сообщили в Минразвития громад.

Обновленные правила в отношении животных уже вступили в силу и распространяются на все железнодорожные перевозки по территории Украины. Перед этим «Укрзализныця» провела консультации с экспертами Минразвития, зоозащитной организацией UAnimals и транспортными специалистами стран-партнеров.

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Новые правила перевозки животных в поездах «Укрзализныци»

Больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить во всех типах вагонов (в частности СВ, РИЦ и «Интерсити+»), если пассажир выкупил все места в купе или блок мест в одном ряду в «Интерсити+» и «Интерсити».

Служебных собак военнослужащих можно перевозить бесплатно в любом вагоне. Животные обязательно должны быть в наморднике и на поводке.

Переноски для животных не обязательно должны быть жесткими: разрешены сумки, рюкзаки или другие средства для перевозки с водонепроницаемым поглощающим дном.

Мелкие животные (в частности собаки до 45 см в холке) могут находиться в купе без переноски. Это при условии выкупа всех мест.

Отмечается, что во всех случаях пассажиры-владельцы животных должны иметь их ветеринарные документы, билет для своего любимца, поводок и намордник для собак крупных пород.

Если же у других пассажиров будут аллергия или дискомфорт, поездная бригада поможет организовать пересадку в пределах поезда.

Перевозка собак в поездах / © Министерство развития общин и территорий Украины

Перевозка собак в поездах / © Министерство развития общин и территорий Украины

К слову, ранее в июле украинское правительство утвердило новые обязательные правила перевозки домашних животных в междугородных и международных автобусах.