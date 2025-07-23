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- Украина
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В Украине обновили правила перевозки животных в поездах
Теперь больших собак можно перевозить во всех типах вагонов, включая СВ и «Интерсити+», при условии выкупа всех мест в купе или блока мест.
Министерство развития громад и территорий Украины обновило правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах, чтобы путешествия стали более комфортными и инклюзивными. В частности, изменения касаются условий перевозки домашних животных.
Об этом сообщили в Минразвития громад.
Обновленные правила в отношении животных уже вступили в силу и распространяются на все железнодорожные перевозки по территории Украины. Перед этим «Укрзализныця» провела консультации с экспертами Минразвития, зоозащитной организацией UAnimals и транспортными специалистами стран-партнеров.
Новые правила перевозки животных в поездах «Укрзализныци»
Больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить во всех типах вагонов (в частности СВ, РИЦ и «Интерсити+»), если пассажир выкупил все места в купе или блок мест в одном ряду в «Интерсити+» и «Интерсити».
Служебных собак военнослужащих можно перевозить бесплатно в любом вагоне. Животные обязательно должны быть в наморднике и на поводке.
Переноски для животных не обязательно должны быть жесткими: разрешены сумки, рюкзаки или другие средства для перевозки с водонепроницаемым поглощающим дном.
Мелкие животные (в частности собаки до 45 см в холке) могут находиться в купе без переноски. Это при условии выкупа всех мест.
Отмечается, что во всех случаях пассажиры-владельцы животных должны иметь их ветеринарные документы, билет для своего любимца, поводок и намордник для собак крупных пород.
Если же у других пассажиров будут аллергия или дискомфорт, поездная бригада поможет организовать пересадку в пределах поезда.
К слову, ранее в июле украинское правительство утвердило новые обязательные правила перевозки домашних животных в междугородных и международных автобусах.