В Украине обновили правила военного учета для женщин, желающих пройти базовую подготовку

В то же время нардеп Александр Федиенко подчеркнул, что риска, что женщин будут массово мобилизовать — нет.

Всем женщинам, желающим пройти базовую общую военную подготовку нужно теперь становиться на учет.

Об этом заявил Александр Федиенко народный депутат фракции "Слуга народа" комитета Верховной Рады по национальной безопасности обороны и разведки.

В то же время Федиенко подчеркнул, что риска, что женщин будут массово мобилизовать — нет.

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"Те женщины, которые хотят пройти базовые учения по обращению с оружием, тактическую медицину, они все должны стать на учет", — объяснил он.

Нардеп добавляет, что сразу после окончания подготовки, если у женщины не будет желания продолжать службу, ее снимают с военного учета.

Напомним, в ТЦК пояснили, что в Украине все военнообязанные женщины 18-60 лет должны обновить свои учетные данные. Но по закону, о принудительной мобилизации украинок речь не идет.

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