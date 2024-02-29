В Украине обновили приложение "Воздушная тревога": Игнат рассказал о важной функции

В Украине обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.

Обновленное приложение "Воздушная тревога" позволит украинцам получать дополнительную информацию о ракетной угрозе в их регионе.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 29 февраля.

"Я не могу не известить людей о том, что появилась обновленная версия приложения "Воздушная тревога". Собственно специалистам Воздушных сил совместно с разработчиками приложения удалось разработать безопасный алгоритм, который позволит получить информацию о регионе, где вы находитесь", — рассказал он.

Так, по словам Игната, теперь если ввести в приложение свой регион, там появится дополнительная информация о "повышенной тревоге".

"Это когда уже входит в воздушное пространство определенный [вражеский] объект, и там будет звучать дополнительная информация", — объяснил он.

Как воспользоваться обновлением приложения

Чтобы получить дополнительные функции, необходимо обновить приложение до последней версии, а затем настроить его, как удобно. Но спикер Воздушных сил подчеркнул, что "не стоит на приложение рассчитывать как на панацею".

"Надо тоже смотреть на другие источники информации как наш Telegram-канал или WhatsApp, где мы ведем, надо тоже смотреть на эти уведомления", — отметил он.

Напомним, мобильное приложение "Воздушная тревога" разработало Министерство цифровой трансформации. Оно предназначено для сообщения о тревогах и военной ситуации в населенных пунктах Украины. Приложение не требует регистрации, не собирает никаких персональных данных о пользователе или информации о геолокации.

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