В Украине обновили список опасных пород собак: что нужно знать владельцам животных

Также владельцы собак обязательно должны выгуливать их в намордниках и на ремешках.

Сегодня, 10 ноября, Кабмин обновил список опасных пород собак, в нем их более полусотни. На днях начал действовать закон, увеличивающий размеры штрафов за нарушение правил выгула животных. В частности, и за неубранные фекалии.

Подробнее об этом – в сюжете ТСН.19:30.

Хозяева таких пород собак, которые согласно с поставленным постановлением считаются опасными, должны регистрировать и страховать своих любимцев на случай, если вдруг кому-то причинят вред. Также владельцы собак обязательно должны выгуливать их в намордниках и на ремешках. И только в специально отведенных местах. Иначе – предупреждение или штраф. Для физических лиц — до 340 гривен. Чиновники заплатят максимум 850 гривен. Новые суммы взысканий прописаны в законе, заработавшем на днях. До сих пор они стартовали от 17 гривен.

Как говорят кинологи, укусить могут и мелкие собачки, вопросы – в воспитании. Если вдруг животное кого-то хватит – хозяина как минимум оштрафуют. А животное еще могут конфисковать. Да тоже прописали в законе. Также возрастут и финансовые взыскания за то, что владельцы животных не будут убирать своих собак. Они будут такими же, как за неправильный выгул.

Владельцев опасных пород собак обяжут страховать своих животных

Отметим, что есть административная и уголовная ответственность за издевательство или убийство животного. Максимальное наказание, предусмотренное законом, – до 8 лет лишения свободы. Под окончательным табу теперь, в частности, и передвижные цирки, фотоуслуги с дикими зверями. А вот запрет на деятельность дельфинариев и контактных зоопарков еще впереди.

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