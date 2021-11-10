В Украине обновили список опасных пород собак: что нужно знать владельцам животных

Также владельцы собак обязательно должны выгуливать их в намордниках и на ремешках.
Сегодня, 10 ноября, Кабмин обновил список опасных пород собак, в нем их более полусотни. На днях начал действовать закон, увеличивающий размеры штрафов за нарушение правил выгула животных. В частности, и за неубранные фекалии.
Подробнее об этом – в сюжете ТСН.19:30.
Хозяева таких пород собак, которые согласно с поставленным постановлением считаются опасными, должны регистрировать и страховать своих любимцев на случай, если вдруг кому-то причинят вред. Также владельцы собак обязательно должны выгуливать их в намордниках и на ремешках. И только в специально отведенных местах. Иначе – предупреждение или штраф. Для физических лиц — до 340 гривен. Чиновники заплатят максимум 850 гривен. Новые суммы взысканий прописаны в законе, заработавшем на днях. До сих пор они стартовали от 17 гривен.
Как говорят кинологи, укусить могут и мелкие собачки, вопросы – в воспитании. Если вдруг животное кого-то хватит – хозяина как минимум оштрафуют. А животное еще могут конфисковать. Да тоже прописали в законе. Также возрастут и финансовые взыскания за то, что владельцы животных не будут убирать своих собак. Они будут такими же, как за неправильный выгул.
Отметим, что есть административная и уголовная ответственность за издевательство или убийство животного. Максимальное наказание, предусмотренное законом, – до 8 лет лишения свободы. Под окончательным табу теперь, в частности, и передвижные цирки, фотоуслуги с дикими зверями. А вот запрет на деятельность дельфинариев и контактных зоопарков еще впереди.
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