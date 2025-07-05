В Украине обновили список пляжей, где нельзя купаться

Лето / © Pixabay

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В ряде областей Украины специалисты обнаружили загрязнение воды на официальных пляжах — купаться там сейчас опасно. Центр общественного здоровья обновил список водоемов, которые не соответствуют санитарным нормам.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней регулярно проверяют качество воды в рекреационных зонах Украины. По состоянию на 4 июля вода соответствует нормам на многих пляжах, но есть и места, где купание опасно.

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Безопасные пляжи

В Киеве качество воды в пределах пляжей «Предместная слободка» и «Центральный» на реке Днепр соответствует нормам. Также чистая вода в Днепровском районе на пляжах «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный» и «Тельбин». В Оболонском районе вода безопасна возле пляжа «Пуща-Водица». Однако официально пляжный сезон в Киеве еще не открыт.

В Волынской области вода соответствует требованиям на пляжах Луцка, Нововолынска, Любешева, а также в Шацкой ОТГ (озеро Свитязь, урочище Гряда) и Ковеле на реке Турия.

В Днепропетровской области чистая вода зафиксирована на пляжах «Парк культуры и отдыха Приднепровский» и Монастырском острове в Днепре, в Зеленодольске, Верхнеднепровске, Самаре и Каменском, хотя официально пляжи здесь еще не открыты.

Также безопасно купаться на пляжах Ивано-Франковска, Поляницы (Яремчанский городской совет), Белой Церкви, Чайки, Переяслава, Гайворона, Светловодска, Новоархангельска, Львова, Моршина, Перемышлян, Золочева, Николаева, Одессы, Кобеляков, Ровно, Тернополя, Каменца-Подольского, Черкасс, Черновцов, Чернигова и других населенных пунктов.

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Где купаться не рекомендуется

В Киеве зафиксировано превышение микробиологических норм на пляжах «Троещина», «Черторый», «Остров Оболонь», «Радуга», «Галерный» и «Вербный». В Виннице на пляжах «Химик», «Гонты» и «Центральный» обнаружено сильное загрязнение.

На Днепропетровщине вода не соответствует нормам на пляжах «Сагайдак», Павлограда, Желтых Вод и Кривого Рога. В Житомирской области загрязнение зафиксировано в Житомире, Звягеле и Коростене.

На Львовщине в селе Вербиж вода загрязнена химическими веществами. В Николаеве и Южноукраинске вода не соответствует нормам по микробиологическим и химическим показателям. Ровенская, Хмельницкая и Черновцы также имеют пляжи с некачественной водой.

Из-за военной ситуации в 2025 году пляжи Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей не открывают.

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За период с 27 июня по 3 июля проанализировано 110 проб воды с пляжей. 15,5% из них не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, а 25,6% — по химическим.

Рекомендации для отдыхающих

Купаться следует только в специально оборудованных и официально открытых местах. Качество воды может меняться из-за погоды или природных явлений, поэтому важно регулярно проверять официальную информацию от местных органов власти и средств массовой информации. Для безопасности обращайте внимание на информационные знаки и предупреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что можно ли купаться в открытых водоемах, какие инфекции грозят и как уберечься.