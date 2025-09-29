ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

В Украине обновили тестовые билеты по ПДД: что изменилось

В сентябре 2025 года МВД обновило тесты по правилам дорожного движения, убрав двойные трактовки относительно некоторых правил и знаков.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Экзамен на знание ПДД

Экзамен на знание ПДД / © iStock

Главный сервисный центр МВД Украины обновил официальные тестовые билеты для сдачи теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Новые правила начали действовать 4 сентября 2025 года и охватили важные темы — от технического состояния авто до дорожных знаков, разметки и безопасности движения.

Об этом рассказал автор YouTube-канала «Свитлофор UA» Виталий в своем видеообзоре.

Согласно приказу №180, изменения относительно тестовых билетов по правилам дорожного движения коснулись вопросов, ранее вызывавших споры из-за неточных формулировок или двойных трактовок. Виталий подчеркнул, что обновления стали результатом замечаний и предложений, которые поступали от пользователей.

«Главный сервисный центр обращает внимание на те замечания, которые мы им ставим, и вот я на канале записывал очень много видео об официальных тестах, которые утверждены с нарушением, и видим, что есть обратная связь, были внесены изменения», — подчеркнул он.

Главные изменения в тестах по ПДД

Неисправный стеклоочиститель

Ранее правильным ответом на вопрос о дальнейшем движении с неисправным стеклоочистителем был — «При любых обстоятельствах». Теперь уточнено: «Во время дождя или снегопада». Виталий пояснил, что разница заключается в условиях эксплуатации — движение запрещено именно при плохой видимости.

Знак места концентрации ДТП

Вместо некорректного знака «Другая опасность» (восклицательный знак) теперь используется правильный — с черной точкой внутри треугольника.

Полоса для общественного транспорта

Уточнили перечень транспорта, которому разрешено движение по полосе с буквой «А». Добавлены мопеды и мотоциклы без бокового прицепа — в соответствии с актуальными изменениями в ПДД.

Использование кондиционера

Уточнили влияние на автомобиль: правильный ответ теперь однозначно указывает, что кондиционер увеличивает расход топлива.

Эксперт положительно оценил работу сервисного центра, однако заметил, что некоторые вопросы с двойными трактовками остались в билетах. Он посоветовал будущим водителям внимательно пользоваться актуальными материалами при подготовке к экзаменам.

Напомним, ранее Главный сервисный центр МВД сообщил об обновлении тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на права управления транспортными средствами. Изменения учитывают актуальные ПДД, обновленные дорожные знаки, разметку и основы безопасного вождения.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie