В Украине обновили тестовые билеты по ПДД: что изменилось

Экзамен на знание ПДД / © iStock

Реклама

Главный сервисный центр МВД Украины обновил официальные тестовые билеты для сдачи теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Новые правила начали действовать 4 сентября 2025 года и охватили важные темы — от технического состояния авто до дорожных знаков, разметки и безопасности движения.

Об этом рассказал автор YouTube-канала «Свитлофор UA» Виталий в своем видеообзоре.

Согласно приказу №180, изменения относительно тестовых билетов по правилам дорожного движения коснулись вопросов, ранее вызывавших споры из-за неточных формулировок или двойных трактовок. Виталий подчеркнул, что обновления стали результатом замечаний и предложений, которые поступали от пользователей.

Реклама

«Главный сервисный центр обращает внимание на те замечания, которые мы им ставим, и вот я на канале записывал очень много видео об официальных тестах, которые утверждены с нарушением, и видим, что есть обратная связь, были внесены изменения», — подчеркнул он.

Главные изменения в тестах по ПДД

Неисправный стеклоочиститель

Ранее правильным ответом на вопрос о дальнейшем движении с неисправным стеклоочистителем был — «При любых обстоятельствах». Теперь уточнено: «Во время дождя или снегопада». Виталий пояснил, что разница заключается в условиях эксплуатации — движение запрещено именно при плохой видимости.

Знак места концентрации ДТП

Вместо некорректного знака «Другая опасность» (восклицательный знак) теперь используется правильный — с черной точкой внутри треугольника.

Полоса для общественного транспорта

Уточнили перечень транспорта, которому разрешено движение по полосе с буквой «А». Добавлены мопеды и мотоциклы без бокового прицепа — в соответствии с актуальными изменениями в ПДД.

Реклама

Использование кондиционера

Уточнили влияние на автомобиль: правильный ответ теперь однозначно указывает, что кондиционер увеличивает расход топлива.

Эксперт положительно оценил работу сервисного центра, однако заметил, что некоторые вопросы с двойными трактовками остались в билетах. Он посоветовал будущим водителям внимательно пользоваться актуальными материалами при подготовке к экзаменам.

Напомним, ранее Главный сервисный центр МВД сообщил об обновлении тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на права управления транспортными средствами. Изменения учитывают актуальные ПДД, обновленные дорожные знаки, разметку и основы безопасного вождения.