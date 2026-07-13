В Украине обновили верификацию Starlink: что изменится

Starlink / © depositphotos.com

Реклама

В Украине обновили процедуру верификации терминалов Starlink. Нововведения касаются как граждан и физических лиц-предпринимателей, так и юридических лиц.

Об изменениях сообщили в сервисе «Действие».

Теперь при регистрации терминала необходимо указать KIT-номер и UTID или хотя бы один из этих идентификаторов. Кроме того, пользователи получили новые возможности: удалять устройства из реестра и получать информацию о уже зарегистрированных терминалах.

Реклама

Для юридических лиц услуга доступна через портал Действие. Воспользоваться ею могут компании и отделенные подразделения, которые находятся в Едином государственном реестре более одного года. При подаче заявки необходимо указать KIT-номер и UTID, а при наличии — также Dish ID и номер аккаунта Starlink.

Для граждан и ФЛП верификация осуществляется через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также в отделениях Укрпочты и Новой почты. При обращении необходимо предъявить сам терминал и предоставить его идентификационные данные.

Что среди новых функций

Одной из новых функций является то, что юридические лица могут самостоятельно удалять терминалы Starlink из реестра через портал Действие. А граждане и ФЛПы могут удалить зарегистрированное устройство через ЦНАП. Также бизнес получил возможность сформировать выписку со списком всех своих зарегистрированных терминалов Starlink.

После проверки предоставленной информации терминал вносят в так называемый «белый список», позволяющий использовать его без каких-либо ограничений.

Реклама

Напомним, ранее речь шла о том, что военно-морские силы США столкнулись с серьезными техническими вызовами из-за чрезмерной зависимости от спутниковой сети Starlink.

Новости партнеров