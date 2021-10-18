В Украине обновили зоны карантина: где будут действовать самые строгие ограничения

В Украине обновили зоны карантина: где будут действовать самые строгие ограничения

Пять областей оказались в "красной" зоне.

В "красной" зоне карантина находятся уже пять украинских областей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 октября.

По обновленным списком карантинных зон, в Херсонской области, где самый высокий уровень епиднебезпекы объявили еще в пятницу, 15 октября, уже сегодня добавились еще четыре: это Запорожская, Одесская, Донецка и Днепропетровска.

В этих областях без ограничений работать только аптеки, продовольственные и ветеринарные магазины, банки и АЗС. Зато работа ресторанов, кафе, кинотеатров, спортзалов и непродовольственных магазинов возможна только при полной вакцинации персонала и посетителей.

Школьники в некоторых регионах пошли на преждевременные каникулы, в некоторых — на дистанционное обучение. Останавливать движение общественного транспорта, заверил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль, пока никто не будет. Не потребуют у пассажиров и сертификаты о вакцинации. Впрочем, людей в основном перевозят только на местах для сидения.

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К слову, глава Одессы Геннадий Труханов заявил: в городе уже не хватает медиков. Именно поэтому с помощью он обратился к государственной власти. Сама же область уже несколько дней подряд лидирует по количеству новых больных.

Следует заметить, официальная статистика, которая показывает, что за последние три месяца 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине — это вакцинированные люди.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021

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