В Украине обновлены карантинные зоны: какие регионы "покраснели" 1 ноября

"Оранжевых" областей в Украине стало меньше.

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 1 ноября уже 15 областей и Киев и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Семь областей сейчас "оранжевые", две — "желтые".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 ноября

Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью коек с кислородом "красной" зоне карантина соответствуют:

г. Киев Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтыми" только две области: Закарпатская и Кировоградская.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону и ужесточает ограничения. Что запрещено с 1 ноября, читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Киев с сегодняшнего дня начинает жить по правилам "красной" зоны | Новости Украины

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