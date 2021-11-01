В Украине обновлены карантинные зоны: какие регионы "покраснели" 1 ноября

"Оранжевых" областей в Украине стало меньше.
В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 1 ноября уже 15 областей и Киев и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Семь областей сейчас "оранжевые", две — "желтые".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 ноября
Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью коек с кислородом "красной" зоне карантина соответствуют:
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтыми" только две области: Закарпатская и Кировоградская.
Напомним, сегодня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону и ужесточает ограничения. Что запрещено с 1 ноября, читайте здесь.
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