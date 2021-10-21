В Украине обновлены правила пересечения границы: как теперь пройти изоляцию через приложение "Вдома"

В Украине обновлены правила пересечения границы: как теперь пройти изоляцию через приложение "Вдома"

Теперь при пересечении границы Украины невакцинированным людям нужно будет установить приложение "Вдома".

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Теперь, кроме билета, пассажиру нужно иметь "ковидные документы". Впрочем, обновились правила и для тех, кто пересекает границу. Невакцинированным людям нужно будет установить приложение "Вдома".

Об этом сообщают в Минцифры.

Теперь приложение "Вдома" меняет функционал и устанавливать его нужно будет на 72 часа, до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не нужно будет.

После того, как невакцинированный человек установил "Вдома" и сдал в упомянутый срок тест в приложение должен подтянуться результат.

Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, что верифицирована Минздравом. Только после получения отрицательного результата приложение можно удалить. Если тест положительный, нужно позвонить семейному врачу.

Для регистрации в приложении "Вдома" нужно будет указать следующие данные:

• фамилия, имя, отчество (при наличии);

• серия и/или номер паспорта;

• место самоизоляции;

• номер телефона.

По данным Минцифры, в течение 2020 года приложением "Вдома" воспользовались почти миллион человек, возвращавшихся из-за границы и проходили 14 дней самоизоляции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, "Укрзализныця" с 21 октября открывает на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины пункты вакцинации и экспресс-тестрирование на COVID-19. Вакцинация является бесплатной, а тест стоит 350 грн. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

С сегодняшнего дня начинают действовать ограничения пассажирских перевозок между областями Украины

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