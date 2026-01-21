В Украине обновят правила пребывания животных в заведениях и магазинах

Собаки

Реклама

В Украине планируют обновить законодательство, чтобы владельцы магазинов, кафе и ресторанов могли сами определять, разрешать ли посещение заведений с животными, не опасаясь штрафов или юридических последствий.

Об этом говорится в материале OBOZ.

Инициатива призвана убрать правовую неопределенность и предоставить бизнесу больше свободы действий, в частности в холодное время года, когда вопрос гуманного отношения к животным становится особенно острым.

Реклама

О подготовке изменений сообщают в Министерстве экономики Украины. Сейчас в стране нет единого общенационального запрета на пребывание животных в общественных местах. В то же время конкретные правила часто устанавливаются на местном уровне, что и создает противоречивую ситуацию.

Так, в столице до сих пор действуют нормы, принятые Киевсоветом еще в 2007 году. Согласно им, присутствие животных в магазинах, заведениях питания, медицинских учреждениях или на спортивных объектах считается административным нарушением и может повлечь за собой штраф. Исключение сделано только для собак-поводырей, которым доступ в помещения не может быть ограничен.

В результате предприниматели оказываются в своеобразной «серой зоне»: с одной стороны, общегосударственного запрета нет, с другой — местные правила предусматривают наказание. Это заставляет бизнес действовать осторожно, даже в ситуациях, когда речь идет об элементарной помощи животным.

Этой зимой соцсети пестрели кадрами бездомных собак, которые прятались от морозов в общественном транспорте, подъездах или торговых помещениях. Многие украинцы пытались хотя бы ненадолго пустить животных в тепло, чтобы спасти их от переохлаждения.

Реклама

Широкую огласку получила история из Днепра: во время сильных морозов бездомный пес зашел в тамбур магазина. Покупатели купили ему еду и подстилку, однако охрана заставила животное покинуть помещение. Впоследствии администрация объяснила, что поддерживает гуманное отношение, но вынуждена действовать в рамках действующих правил.

Именно подобные случаи и стали толчком к активной общественной дискуссии. Зоозащитники отмечают: речь не идет об обязанности пускать животных во все заведения. Речь идет о праве выбора — чтобы бизнес мог самостоятельно принимать решения без страха санкций.

Активисты подчеркивают, что в условиях холодов тысячи животных на улицах не имеют шансов на выживание, и предприниматели должны иметь возможность действовать человечно — как в отношении бездомных животных, так и в отношении посетителей с домашними любимцами.

Вопрос уже обсуждается на уровне центральной власти. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, к диалогу привлечены правительство, местные органы власти и представители зоозащитных организаций.

Реклама

Он отметил, что цель — четко прописать правила пребывания животных в магазинах и заведениях питания, в частности возможность обустройства специальных зон. Основной принцип будущих изменений — автономность бизнеса. Заведения смогут сами устанавливать условия: определять форматы доступа, вводить ограничения по размеру животных, требования к поводку или наморднику, выделять отдельные пространства.

Пока законодательные изменения только готовятся, украинцы продолжают действовать по своему усмотрению. Животных все чаще можно увидеть как в крупных супермаркетах, так и в небольших магазинах, однако пока это происходит без четких правил и правовой защиты для бизнеса.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине права и обязанности владельцев собак регулируются рядом законодательных актов, среди которых основными являются Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» и местные нормативные акты.