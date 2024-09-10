В Украине обновят систему бронирования: откупиться от мобилизации станет невозможно

В ближайшее время в Украине будет обновлена система бронирования, по новым правилам откупиться от мобилизации будет невозможно.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что вопрос справедливости в системе бронирования приоритетный, поэтому к процессу привлекают военных. Он подчеркнул, что экономическое бронирование не совсем соответствует принципу "воюй или работай", который сейчас обсуждается.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже утвердило новый подход к бронированию лиц. Этот подход включает в себя несколько параметров, касающихся критических предприятий, оборонно-промышленного комплекса и дефицитных профессий. Также учитываются другие принципы, в частности, отсутствие задолженности по уплате налогов, уровень зарплаты не ниже среднего по отрасли и ряд других критериев, используемых для бронирования.

Премьер-министр рассказал, что при совершенствовании подхода к бронированию в контексте принципа "воюй или работай" правительство сосредоточено на решении трех основных проблем: создании дополнительных рабочих мест, повышении уровня зарплат и возвращении украинцев в Украину.

По его словам, к началу полномасштабного вторжения в Украину официально насчитывалось около 10 миллионов трудоустроенных и 10,5 миллиона пенсионеров.

Он сообщил, что в первые месяцы вторжения в Украину было потеряно 3,5 миллиона рабочих мест. Он отметил, что цель правительства состоит в восстановлении количества рабочих мест, и по завершении войны это количество должно обеспечить достойное социальное обеспечение пенсионерам.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство работает над созданием новых рабочих мест, возвращением людей в официальную экономику, повышением зарплат и увеличением налоговых поступлений. Он отметил, что эти цели уже близки к реализации, в частности, проводятся обсчеты с экспертами и военными. Ключевым принципом является то, что никто не может избежать военной службы путем финансовых взносов. Планируется внедрение прозрачных и понятных правил бронирования, предусматривающих четкое обоснование, почему конкретный работник имеет бронь и какой вклад он вносит в поддержку государства. Это будут изменения существующих параметров бронирования, а не радикальные нововведения.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует принять ряд мер по борьбе с зарплатами в "конвертах" и уклонением от налогов. Одной из инициатив является внедрение принципа "воюй или работай", способствующего обеспечению уплаты налогов.

Также мы писали, что согласно новым нормам повестки теперь будут вручать не только лично, но и через рекомендованные письма с описанием содержимого.

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