В Украине обновят список "Доступных лекарств": что изменится

Минздрав обновил перечень препаратов, которые можно получить бесплатно по программе «Доступные лекарства».

Руслана Сивак
Лекарство (иллюстративное фото)

Лекарство (иллюстративное фото) / © Pixabay

В Украине обновили перечень медикаментов, которые пациенты могут получить бесплатно или с частичной доплатой по программе «Доступные лекарства». Минздрав добавил 26 новых лекарственных средств. Соответствующий приказ вступает в силу 31 марта.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Что изменится для пациентов

Обновление программы фокусируется на лечении наиболее распространенных хронических заболеваний. С апреля перечень пополнится новыми препаратами для борьбы с:

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями;

  • диабетом;

  • болезнями дыхательной системы.

Обновленный реестр будет содержать 621 лекарственное средство, 36 наименований медицинских изделий, 32 комбинированных препарата и 59 видов инсулина. Уже в 2026 году государство увеличило бюджет на программу реимбурсации до 8,7 млрд грн (по сравнению с 6,9 млрд грн в прошлом году). Это позволит охватить лечение большим количеством граждан.

Как получить лекарство бесплатно

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо придерживаться алгоритма:

  1. Обратиться к врачу первичного звена или профильного специалиста.

  2. Получить электронный рецепт.

  3. Обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ (обозначена наклейкой «Доступные лекарства»).

Кроме того, в Минздраве отметили, если в аптеке вам безосновательно отказывают в выдаче препаратов по рецепту, обращайтесь на горячую линию Минздрава (0 800 505 201) или в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Напомним, что с начала 2026 года стартовала программа «Скрининг здоровья 40+» , направленная на раннее выявление сердечно-сосудистых патологий и диабета.

Эта программа позволит выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и оценить состояние психического здоровья на ранних этапах. Сейчас более миллиона украинцев, родившихся в первых числах года, уже получили предварительную информацию об инициативе «Действия».

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

