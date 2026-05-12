В Украине обвалились цены на сезонный деликатес: что подешевело на рынках

На рынках подешевела клубника / © Unsplash

Реклама

В Украине почти на треть подешевел один продукт. Речь идет о популярной ягоде, продажа которой начинается весной. За несколько дней цены на украинскую клубнику упали на 40–80 грн.

Об этом рассказали на странице Столичного рынка.

В Украине подешевела клубника: какая цена за килограмм

На рынках почти на треть подешевела клубника, выращенная в украинских теплицах. Теперь ее можно найти за 180–220 грн/кг.

Реклама

За последние четыре дня цены упали почти на треть, кое-где от 40 до 80 гривен. В Киеве клубника стоит в среднем 180 грн/кг.

Во Львове придется заплатить больше — 250 грн/кг.

По стране клубника в среднем стоит 200 грн/кг.

На крупнейшем оптовом рынке столицы клубника стоит в диапазоне 180–220 грн/кг. Это цены по состоянию на 12 мая.

Реклама

В конце прошлой недели клубнику продавали за 260 грн/кг.

Цены отличаются в зависимости от сорта, вкуса и размера клубники.

Сорт «Альба» — 200-220 грн/кг

Сорт «Азия» — 190-205 грн/кг

Сорт «Румба» — 180-270 грн/кг

Продавцы заметили, что чем выше цена, тем меньше спрос на клубнику среди покупателей.

На рынках начинает появляться и первая закарпатская черешня. Ее можно приобрести за 180 грн/кг. Цены достаточно конкурентные.

Реклама

Как изменятся цены на продукты в мае 2026

Напомним, что, несмотря на начало сезона свежих овощей, в мае 2026 года в Украине ожидается дальнейший рост цен на продукты. По прогнозам экспертов, из-за подорожания горючего, кормов и логистики существенно увеличится стоимость молочной продукции: пастеризованное молоко, сметана и масло могут прибавить в цене до 3,6%.

Также прогнозируется подорожание бакалеи — цены на гречку, пшено и импортный рис могут подскочить на 5–10%, тогда как манная и ячневая крупа будут дорожать более умеренно.

Ситуация на рынке овощей и фруктов будет оставаться неоднородной. Овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а фрукты — до 10%, в то время как салатные овощи будут постепенно дешеветь на 15–20% благодаря увеличению предложения.

Цены на основные виды мяса после пасхальных колебаний должны стабилизироваться на уровне показателей конца апреля.

Реклама

Новости партнеров