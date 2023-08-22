В Украине объявили 1 уровень опасности на 23 августа: карта регионов

В четырех областях прогнозируются грозы и дожди.

В Украине 23 августа ожидаются опасные гидрометеорологические явления и объявлен первый уровень опасности.

Об этом предупредил Укргидрометцентр.

Согласно заявлению, непогода 23 августа ожидается в западных областях Украины.

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"Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине. 23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях грозы, сильные дожди", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Там добавили, что объявлен первый уровень опасности – желтый.

Карта областей Украины, где 23 августа ожидаются опасные гидрометеорологические явления / Фото: Укргидрометцентр

К слову, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня предупредила, что на этой неделе в Украине в период до 25 августа станет несколько прохладнее, однако на выходных ожидается новая волна жары.

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