В Украине объявили 1 уровень опасности на 23 августа: карта регионов

В четырех областях прогнозируются грозы и дожди.
В Украине 23 августа ожидаются опасные гидрометеорологические явления и объявлен первый уровень опасности.
Об этом предупредил Укргидрометцентр.
Согласно заявлению, непогода 23 августа ожидается в западных областях Украины.
"Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине. 23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях грозы, сильные дожди", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Там добавили, что объявлен первый уровень опасности – желтый.
К слову, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня предупредила, что на этой неделе в Украине в период до 25 августа станет несколько прохладнее, однако на выходных ожидается новая волна жары.
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