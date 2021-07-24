В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели призвали украинцев быть осторожными.

В Украине 24-26 июля объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Спасатели предупредили об опасности в таких регионах: в восточных областях, Волынской, Житомирской области и в Крыму. А 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях.

В ГСЧС отметили, что из-за погоды пожарная опасность может расти и призвали украинцев быть осторожными и не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Напомним, в Украину снова идет жара. Так, в субботу, 24 июля, на Закарпатье и юге страны ожидается до 29°. А 25 июля температура в стране ночью 13-19°, днем 23-29 °, на юге страны и Закарпатье до 32°.

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