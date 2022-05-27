Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие регионы под угрозой

Дата публикации
Просмотры
1326
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие регионы под угрозой

Фото/ГСЧС

В Украине 28 и 29 мая объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, пожарная опасность будет сохраняться в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Напомним, что харьковчанин под обстрелами остался в доме, в который семь раз попадали ракеты, потому что был обязан перед соседями.

Читайте также:

На заводе "Азовсталь" в результате бомбардировки начался масштабный пожар

На заводе "Азовсталь" в результате бомбардировки начался масштабный пожар
Следующая публикация