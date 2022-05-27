В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие регионы под угрозой

В Украине 28 и 29 мая объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, пожарная опасность будет сохраняться в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях.
Напомним, что харьковчанин под обстрелами остался в доме, в который семь раз попадали ракеты, потому что был обязан перед соседями.
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