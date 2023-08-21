В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: в Николаевской области горит лес (фото)

Пожарная опасность существует почти во всех регионах.
В Украине 21-24 августа объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. В Николаевской области 21 августа загорелось Андреевское лесное урочище.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре и ГСЧС Украины.
Украинские синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти во всех областях.
"21-24 августа в Украине (кроме Закарпатской, Днепропетровской, Запорожской, 21-22 августа и Сумской и Черниговской, 23-24 августа и Львовской и Ивано-Франковской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.
В ГСЧС Украины сообщили, что 21 августа произошел пожар на территории Андреевского лесного урочища в Николаевской области. По состоянию на 15:00 площадь возгорания – 20 гектаров.
"К ликвидации от ГСЧС задействовано 85 пожарных, 14 единиц техники. Также к тушению пожара задействованы лесники. Мониторинг обстановки осуществляется с помощью квадрокоптеров с привлечением квадроцикла", — сообщили спасатели.
Напомним, недавно под Киевом горел торфяник.
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