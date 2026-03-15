В Украине объявили І уровень опасности: где испортится погода

В воскресенье во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
15 марта в Украине будет ветрено / © УНИАН

В Украине в воскресенье, 15 марта, осадки не прогнозируются. Ночью будет от +3°…-2°С, днем прогреет до +13°С. Синоптики объявили повышенный уровень опасности.

Об этом сообщает «Украинский гидрометцентр».

«15 марта на юго-востоке страны, ночью и в западных областях порывы 15-20 м/с», — говорится в прогнозе.

По словам синоптиков, подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области, по прогнозу, 15 марта будет идти небольшая облачность, без осадков.

Температура по области ночью будет составлять от +3 °… — 2 ° С, днем +8… +13 ° С тепла. В Киеве будет ночью около 0 ° С, днем +10… -12 ° С тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что после пикового тепла в Украине ожидается похолодание. По ее прогнозу, выходные 14-15 марта будут солнечными, однако температура станет более сдержанной: в большинстве областей ожидается от 9 до 12 градусов тепла, а на западе и юге — до +17 выше нуля.

