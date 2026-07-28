В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: есть угроза баллистического удара

Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве и ряде областей в ночь на 28 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об опасности сообщили Воздушные силы ВСУ .

«Угроза применения баллистического вооружения с севера, северо-востока!» - говорится в сообщении военных.

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По информации мониторинговых каналов, возможна угроза баллистики из района российского Брянска. Официальных сообщений о пусках пока нет.

Жители регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до сигнала отбоя. Не стоит игнорировать опасность, ведь баллистические ракеты имеют очень короткое время подлета.

Атака на полигон – что известно

Днем 24 июля армия РФ нанесла удар баллистике по частному полигону в Бучанском районе Киевской области. На момент удара там проходила выставка вооружения. По данным ПС, в Киевской области было зафиксировано попадание двух ракет.

Первоначально Офис генпрокурора заявил о десяти погибших. В частности, жертвами стали работник польской компании, журналист Валентина Савицкая, эксочельщик Центра «Альфа» СБУ Эдуард Сиренко.

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Уже сегодня стало известно, что в результате атаки количество жертв возросло до 11 человек . В больнице скончался 66-летний мужчина.

Заметим, что анонс о выставке оружия был в Сети. Впрочем, ассоциация АРМАДА, причастная к организации события, утверждает, что точную локацию не распространяли публично, а событие имело строго закрытый формат.

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