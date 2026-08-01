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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
423
Время на прочтение
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: есть угроза баллистики

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российского баллистического вооружения из Курска.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

В ночь на 1 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

По данным военных, зафиксирована угроза применения баллистического вооружения из района российского Курска.

По состоянию на 1:30 сигнал воздушной тревоги распространился на большинство центральных, северных и восточных областей Украины.

Жителей регионов, где объявлена опасность, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя.

Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область . В результате удара возник масштабный пожар на складских помещениях «Новой почты».

К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно ликвидировавшим пожар.

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Дата публикации
Количество просмотров
423
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