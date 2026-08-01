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- Украина
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: есть угроза баллистики
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российского баллистического вооружения из Курска.
В ночь на 1 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
По данным военных, зафиксирована угроза применения баллистического вооружения из района российского Курска.
По состоянию на 1:30 сигнал воздушной тревоги распространился на большинство центральных, северных и восточных областей Украины.
Жителей регионов, где объявлена опасность, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя.
Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область . В результате удара возник масштабный пожар на складских помещениях «Новой почты».
К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно ликвидировавшим пожар.