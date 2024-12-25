В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: какая угроза существует

Поздно вечером в среду, 25 декабря, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

В Воздушных силах сообщили о движении враждебных БПЛА:

на севере Черниговщины, курс юго-западный и юго-восточный;

на юге Черниговщины, курс юго-западный (Полтавщина);

на севере Полтавщины курс западный (Черкащина);

на востоке Кировоградщины, курс восточный (Днепр);

на юго-востоке Сумской области, курс на Полтавщину.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о взлете двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Энгельса в сторону Каспия. Однако, по всей вероятности, это только тренировочный полет.

Напомним, в России в ночь на 25 декабря был зафиксирован взлет бортов стратегической авиации Ту-95.

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