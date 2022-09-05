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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Фото: ТСН.ua

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.

В 01:05, 5 сентября 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины — преимущественно восточных и южных.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

Напомним, с 1 сентября заведения общепита Киева смогут работать не позже, чем до 22:00.

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