В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.
В 01:05, 5 сентября 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины — преимущественно восточных и южных.
Нужно немедленно следовать в укрытие!
Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.
Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!
Следите за сообщениями от местных властей!
Напомним, с 1 сентября заведения общепита Киева смогут работать не позже, чем до 22:00.
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