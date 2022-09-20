В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: направляйтесь к укрытиям

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.
В 05:08, 19 сентября 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины — преимущественно восточных и южных.
Нужно немедленно следовать в укрытие!
Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.
Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!
Следите за сообщениями от местных властей!
Напомним, российские кафиры в Харьковской области планировали 1-7 ноября провести псевдореферендумы.
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